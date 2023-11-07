İsrail'in Gazze'ye; havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar tam 32 gündür sürüyor.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 30 bine yakın yaralı var. Ayrıca saldırılarda binlerce bina da enkaza döndü.

2 milyona yakın Filistinli kentin güneyine yönelirken, İsrail ordusu da kente farklı noktalarda kara operasyonu başlattı.

İsrail ordusu, kent merkezine girdi

İsrail güçleri, günlerdir Gazze'yi abluka ve bombardıman alıntında tutuyordu. Son dakika haberi olarak İsrail ordusu Gazze'nin kent merkezine girdiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze şehrinin merkezine girdiğini, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını açıkladı.

Galant, insani ateşkes için de rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.