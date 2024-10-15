Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, Beykoz Belediyesi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Görülmeyen Dünya" (World Unseen) sergisiyle benzersiz bir deneyim sunuyor. Sergi, 20 Ekim'e kadar açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Canon, görmenin yalnızca gözlerle değil, kalple ve ruhla da mümkün olduğunu kanıtladığı “Görülmeyen Dünya” (World Unseen) sergisinin açılışını Vizyon 360 Beykoz’da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Canon Ülke Direktörü Alexandre Emeryk ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Koçak’ın katılımıyla gerçekleştirdi

20 Ekim tarihine kadar Kavacık Yaşam Merkezi’ndeki Vizyon 360 Beykoz’da ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergi, fotoğraf sanatını yalnızca görmekle değil, dokunup hissetmekle de mümkün kılan yenilikçi yaklaşımıyla büyük beğeni topluyor.

Canon olarak teknolojiyi sadece inovasyonun bir parçası değil, insanların hayatlarına dokunmanın ve dünyayı iyilikle dönüştürmenin bir aracı olarak gördüklerini ifade eden Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, "Bu anlamlı proje, Kyosei felsefemiz olan “ortak fayda için birlikte yaşama” ilkemizin özünü tam anlamıyla yansıtarak sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne hep birlikte tanıklık etmemizde büyük rol oynuyor. Bu yılın başında Londra’da gerçekleştirdiğimiz ilk sergiden bu yana EMEA bölgesi içinde pek çok farklı ülkede büyük ses getiren sergimizin Türkiye ayağını ise Beykoz Belediyesi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği’nin değerli iş birliği ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Görülmeyen Dünya Sergisi'nin görme engelli ya da görme kısıtı yaşayan bireylerin dünyasını daha yakından anlamayı sağlayacağını ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise, engellilere fotoğrafı farklı duyularla deneyimleme fırsatı sunacak serginin dünyaya dair ufuk açacağını söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Koçak ise, görüntüleme teknolojilerinin imkanlarını zorlayan eşsiz serginin yalnızca görme engelli bireylerin görsel sanat deneyimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmakla kalmadığını kaydetti.