İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan ve yıl sonunda kadar tamamlanması beklenen Genel Havacılık Terminali’nin son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 5 bin metrekareden oluşacak terminal alanında ünlü markalara ait mağazalar, çocuk oyun alanları ve özel süitler bulunacak.

Toplamda 40 bin metrekare hangar alanı ve 5 bin metrekarelik terminal alanından oluşacak İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nin yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiği terminal, çok üst segment yolculara hitap edecek ve dünyada özel jeti olan kitleyi İstanbul’a daha fazla çekecek. Böylece özel uçaklarla yolculuk yapacak olan misafirlere konforlu bir havalimanı deneyiminin yaşatılması planlanıyor. 2024 yılı sonun kadar hizmete sunulması beklenen ve bu yıl için ek olarak 35 milyon Euro’luk yatırım yapılacak Genel Havacılık Terminali’nde dünyaca ünlü markalara ait mağazalar, yeme içme alanları, çocuk oyun alanları, çalışma alanları VIP transfer hizmeti, özel süitler ve lounge alanları bulunuyor.

’’Açılış için geri sayım devam ediyor’’

Yapım çalışmaları devam eden Genel Havacılık Terminali’nin son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen, "Terminalden uçağa kadar kesintisiz sunacağımız üstün kaliteli hizmetlerimizle yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Açılış için geri sayım devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.