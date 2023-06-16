İstanbul Anadolu Yakası'nda bu gece ve yarın sağanak beklenen kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla İstanbul Valiliği vatandaşları tedbirleri olmaları konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den alınan son verilere göre vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden sonra 17 Haziran Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvveli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışbeklendiğini duyurdu.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.