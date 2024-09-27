İstanbul’un birçok ilçesinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Arnavutköy’de kartpostallık görüntüler oluşturan sis, dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul Havalimanı’na ev sahipliği yapan Arnavutköy’ün İmrahor Mahallesi’nde de etkili olan sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Alçak noktalara çöken sis bulutları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının ortaya çıkardığı eşsiz manzara görülüyor.