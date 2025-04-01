Yaz mevsiminde nüfusu 3 kat artan özellikle de hafta sonlarında yüzbinlerce kişinin akın ettiği Büyükçekmece sahilleri, Ramazan Bayramı süresince İstanbulluların ve tatilcilerin tercihi oldu.

9 gün Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen İstanbullar soluğu Büyükçekmece sahillerinde aldı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle Büyükçekmece sahilleri, Ramazan Bayramı süresince dolup taştı. Vatandaşlar aileleri ile birlikte kordonboyunda gezinti yaparak, kumsallarda da keyifli saatler geçirdi. Çocukların tercihi ise her zamanki gibi parklar ve otun olanları oldu.

Belediye ekipleri 24 saat görev yaptı

Yatay mimarisi, kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanı, 30 kilometreyi bulan sahilleri, temiz denizi, kumsalları ve gölü ile Büyükçekmece, tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Ramazan Bayramı öncesinde tüm tedbirleri alan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşların güven ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için gereken tüm çalışmaları yaptı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatı doğrultusunda da Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayram süresince 7/24 sisteminde hizmet verdi.