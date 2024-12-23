Ankette "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar şu şekilde olursa, kime oy verirsiniz?", "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" ve "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, kime oy verirsiniz?" gibi sorular yer aldı.

Sonuçlar, Mansur Yavaş’ın Erdoğan'a en yakın rakip olduğunu gösterdi. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar şu şekilde olursa, kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42’si Erdoğan’a, yüzde 39.4’ü ise Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtti. Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırıldığında ise Erdoğan'ın oyu yüzde 45.5'e çıkarken, İmamoğlu'nun oyu yüzde 36.3 olarak kaydedildi.

VATANDAŞ MANSUR YAVAŞ’I İSTİYOR

Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz? sorusuna ise katılımcılar dikkat çeken seçimler yaptı. Listenin ilk sırasında yüzde 35.5 Mansur Yavaş olurken en yakınında yüzde 27.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Diğerleri ise sırasıyla; Özgür Özel yüzde 7.2, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4.9, diğer yüzde 4.0 olarak belirtildi.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ REKABETİ

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? sorusunda ise ankette şu sonuçlar çıktı;

Recep Tayyip Erdoğan :%26.5

Mansur Yavaş :%17.0

Ekrem İmamoğlu :%13.2

Hakan Fidan :%6.3

Özgür Özel :%5.1

Selçuk Bayraktar :%4.9

Kemal Kılıçdaroğlu :%1.2

Fatih Erbakan :%1.0

Diğer :%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%21.7