Düzenlenen iftarda konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Aramızda bulunan Ticaret sanayi odası meclis üyelerimiz , Ticaret sanayi odamızın yüksek istişare kurulu, iş dünyası platformumuz ve Ticaret sanayi odası disiplin kurulu üyelerimiz, kadın girişimcilerimiz genç girişimcilerimiz ile birlikte ve saygıdeğer basın mensupları ile birlikte iftar programında bir aradayız. Öncelikle Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ticaret ve sanayi odasının üyeleri büyüyor fakat bu akşamki iftarımızı kendi aramızda gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamda katılım sağlayan tüm üyelerimize şahsım adına teşekkür ediyorum.

Sadece şunu ifade etmek istiyorum.

Ticaret sanayi odası Türkiye ekonomisine hizmet etmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçen ay modef şirketimiz aracılığıyla Amerika Miami kentinde ilk fuarımızı gerçekleştirdik.

54 tane firmamızla birlikte İnegöl ekonomisine İnegöl şehrimizi Amerika ülkesi ile Amerika ekonomisi ile buluşturmuş olduk.

Sonuç olarak değerlendirdiğimizde doğrularıyla yanlışlarıyla güzel bir program oldu inşallah firmalarımızda bundan sonraki süreçte neden sonuç noktasına ulaştıracaklarını düşünüyorum." dedi.

Genel sekreter değişti

Uğurdağ," Odamızda bir genel sekreterlik değişikliği oldu daha önce genel sekreter vekili olarak İnegöl eski vergi dairesi müdürümüz Ilgın belediye başkanımız artık genel sekreter olarak görevini odamızda sürdürecek. Genel sekreterimiz Ali Cengiz Amerika'da görevine devam ediyor oradaki görevini aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.