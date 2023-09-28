İYİ Parti Kocaeli Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin iptal başvurusunu reddetmesine ilişkin kararı eleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç yaptığı açıklamasında, "Vatandaştan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasına dair kararın ardından halkımız yüksek mahkemeden gelecek ret kararını bekliyordu. Fakat ne yazık ki çıkan karar halkımızı memnun etmedi. Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Bu karar yalnızca bugünümüzü değil, aynı zamanda geleceğimizi de ilgilendirmektedir. Bundan sonra hükümet, başı sıkıldıkça ek MTV çıkarmaya devam edecektir" görüşünü savundu.

"Ne yazık ki AK Parti’nin kötü ekonomi politikalarının faturasını halkımız ödemeye devam etmektedir" diyen Kılıç, "Son vergilerin ardındansa fatura ödeme yerini soyguna bırakmıştır. Halkımız artık soyulmaktadır. Bakınız milyonlarca vatandaşımız, AK Parti’nin beceriksiz ekonomi politikaları sayesinde bir de ek MTV ödemek zorunda bırakıldı. Ne yazık ki bu kafayla gidildikçe devamı da gelecektir." ifadelerini kullandı.