Bursa'nın İnegöl ilçesinde partisinin üye katılım programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Türkiye 22 yıldır aslında yönetilemiyor, milletimizi inim inim inletiyor. Bu ceberrut düzeni yıkıp, tek adam zulmüne mutlaka bir son vereceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de düzenlenen ve yoğun katılıma sahne olan üye katılım töreninde konuşan İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Turhan Çömez, kuruluşundan bu güne dek tüm zulümlere, komplolara karşı dimdik ayakta durduklarını belirtti.

"Allah'ın izniyle daha da güçlenecek, daha da büyüyeceğiz" diyen Çömez, "Ben İyi Parti Kurulduğu yıllarda sürgündeydim. 22. Dönemde milletvekiliyken bu ceberrut yapıyı uyardım. Çalmayın, milletin istikbaliyle oynamayın, çocuklarımızın geleceğini yok etmeyin dedim. Bunları dediğim için de 12 yıl sürgünde yaşadım. Çok şükür ki düştüğümüz yerden yeniden kalktık. Çünkü yüreğimizde Türkiye sevdası vardı. Çünkü yüreğimizde size olan bir tutku vardı. İşte bugün de genel başkanımızın kararlığıyla birlikte bu zulüm iktidarıyla mücadele ediyoruz. İnegöl’de gördüğüm muhteşem tablo da gösteriyor ki, gümbür gümbür geliyoruz. İYİ ki varsınız hepinizle grup duyuyorum. Sizlerle birlikte bu ceberrut iktidarı yıkacağız”diye konuştu..

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve İlçe Başkanı Recep Bayrak ile çok sayıda partilinin katıldığı üye katılım programında, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş da, ““Partimize ömür biçenler pişman olacaklar! İşte kanıtı da İnegöl’deki bu muhteşem tablodur” dedi.

TOKTAŞ: MECLİS'E GİREMEZ DEĞİL İMRALI'DAN ÇIKAMAZ!

Türkiye'nin tüm meselelerine soğuk kanlılıkla durarak hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Toktaş, "Türkiye'de bir açılım süreci yaptılar. Şimdi ikinci açılım sürecini yapmanın girişimindeler. Birinci açılım sürecinde analar ağlamasın dediler. Terör bitsin dediler, şehitler gelmesin dediler. Bu memlekette terörün bitmesini anaların anlamamasını şehit cenazesinin gelmemesini en çok biz isteriz. Fakat Terör örgütü ile yapılan pazarlıklar bu milletin kanına dokundu. Bu milleti ikna etmek için o zaman akil adamlar diye bütün yurt adına gruplar halinde çeşitli insanları gönderdiler. Ne oldu, koca bir fiyasko oldu. Şimdi ikinci açılım süreci başlatılıyor. Türkiye Cumhuriyet'i teröre karşı mağlup devlet değildir. Mağlup devlet psikolojisiyle TBMM'ye davet edilemez. Bırakın meclise gelmeyi bebek katili İmralı'da can verecektir. Meclise giremez değil, İmralı'dan çıkamaz." diye konuştu.

Programda konuşan Bursa İl Başkanı İsmail Kaya da, “Türkiye'de Türk olmanın zorlaştığı bir dönemdeyiz. Emeklilerini yaşatamayan, bebeklerini yaşatamayan, gençliğini heba eden, okullarına temizlik personeli, hastanelerine doktor bulamayan bir iktidar, algı yönetimiyle koltukta kalmak istiyor. Bu millet artık bunun farkında ve önüne konacak ilk sandıkta gereğini yapacak” ifadesini kullandı.

İnegöl’deki etkinliğe katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da birer konuşma yaparak, ilçelerinde yaptıkları çalışmaları ile ilgili bilgiler verdiler.