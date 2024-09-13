Bugün vizyona girecek olan "İzliyorlar" filminin özel gösterimi Kanyon AVM’de gerçekleşti. Filmin yapımcısı Halakoei Film’in sahibi Barış Kaya, yönetmen İman Tahsin ve oyuncular gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İSTANBUL (İGFA) -Başrollerinde Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden’in yer aldığı gerilim-fantastik türündeki İzliyorlar filminin özel gösterimi yapıldı.

Ekibin büyük bir heyecanla çekimlere başladığını belirten Barış Kaya " Tüm ekip büyük bir özveri ile çalıştı. Ben de elimden gelen desteği sunarak bu filmin oluşmasına katkı verdim. İranlı yönetmenlerin bakış açısı ve tarzı, Türk sanatçılarla birleştiğinde başarılı bir yapı ortaya çıkıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödüllü yönetmen İman Tahsin ise ‘Sinemada, bir mesajı, düşüncesi olan filmler ortaya koymaya ve bu çizgide ilerlemeye çalışıyorum. 'İzliyorlar', bu anlamda bir ürün ortaya koyduğumuz ilk girişimimiz. Filmin, ticari ve sanatsal sinema arasındaki boşluğu dolduran bir yapım olduğunu düşünüyorum’ dedi

MEHMET POLAT ‘İLK DEFA GERİLİM&FANTASTİK TÜRÜNDE BİR FİLMDE ROL ALDIM’

Daha önce oynadığı filmlerden farklı olarak ilk defa gerilim-fantastik türünde bir yapımda rol aldığını belirten başrol oyuncularından Mehmet Polat, bu durumun filmi kendisi için daha keyifli bir hala getirdiğini vurguladı.

Gösterime katılan ünlü isimlerden Burak Hakkı, gerilim türünün farklı tekniklerini bir oyuncu olarak kendisinin de daha önce deneyimlediğini ve dünyada fazlasıyla bilinen güçlü bir geleneğe sahip olan İran sinemasını çok sevdiğini belirtti. Bu nedenle filmi özellikle merak ettiğini ve sinemacı dostlarına destek olmak adına gösterime katıldığını vurguladı. Oyuncu ‘İranlı dostlarımız umarım burada da çok başarılı olur. Ortak sanatsal çalışmaların artmasını diliyorum’ dedi. Yaz aylarını Çanakkale’de çiftlikte geçiren Burak Hakkı, yeni sezonda sürpriz projelerin olacağının da müjdesini verdi.

Kadrosunda; Buket Kurtez, Gülay Özden, Burcu Almeman, Meriç Başaran, Yaren Bozkuş gibi isimlerin yer aldığı İzliyorlar filmi, izleyenlerin beğenisini kazandı.