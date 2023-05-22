İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi öncesinde Narlıdere’yi sokak sokak dolaşmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi öncesinde mahalle çalışma grupları, muhtarlar, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Narlıdere’yi sokak sokak gezen Başkan Engin, Türk demokrasi tarihinde kritik bir sınav vereceklerini ifade ederek, herkesi 28 Mayıs Pazar günü sandığa davet etti.

Başkan Engin, ‘Vatanını seven sandığa gelsin’ çağrısı yaparken, Narlıdere Kapalı Pazaryeri ve Yukarıköy’de esnaf ve yurttaşlarla da buluşmasında vatandaşların sesine kulak verdi, talep ve önerileri tek tek not aldı.