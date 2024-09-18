İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 68 projeden 2'sini başarıyla geçirdi. Projeler, özel gereksinimli bireylerde farkındalık oluştururken, toplumla bütünleşmelerini de kolaylaştıracak.İZMİR (İGFA) - TÜBİTAK 4008 Programı kapsamında iki önemli projeninin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projelerle ilgili olarak; özel gereksinimli çocukların bilimle buluşmasının önemini belirterek, "Bilim, her bireyin potansiyelini ortaya koymasına olanak tanır. Özel gereksinimli öğrencilerimizin bu tür projelerle bilimle tanışması, onların kendilerini ifade etmeleri ve toplumsal uyumlarını güçlendirmeleri açısından büyük bir fırsattır." sözleriyle projenin önemini vurguladı.

DESTEKLENEN YENİLİKÇİ PROJELER

"Özel Öğrenciler Doğanın Kucağında Bilim Yolunda İlerliyor" ile İzmir'de özel gereksinimli öğrencilerin bilimsel farkındalığını artırmayı amaçlandı.

Zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu olan üçüncü kademe öğrencilerine yönelik doğa içinde gerçekleştirilecek etkileşimli eğitimlerle bilimsel olguların keşfi hedeflendi.

12 ay sürecek ve Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ile İzmir'deki öğretmenlerin katkılarıyla yürütülecek projenin yürütücülerinden Dr. Doğan Seyfettin Aldağ ve Eğitim uzmanı olarak projeyi destekleyen Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru, öğrencilerin problem çözme, yaratıcı düşünme, sosyal sorumluluk ve iş birliği yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam" adlı görme engelli öğrenciler için tasarlanmış proje kapsamında da, "Doğa ve Çevre", "Matematik ve Zeka Oyunları", "Kültür ve Miras", "Sağlıklı Beslenme", "Uzay ve Bilim" temalarına yönelik okul dışı öğrenme deneyimler ele alınacak.

İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulundaki öğrencilerle gerçekleştirilecek ve toplamda 15 gün sürecek projenin yürütücüsü Necla Ersoy Burhan ve Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Suat Türkoğuz ise, özel öğrencilerin bilimsel bakış açısı kazanmalarının önemine dikkati çekti.