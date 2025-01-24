KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Serdar Mahallesinde bulunan Köprübaşı Camii’nde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık ve Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç katıldı. Cuma Namazı sonrası cemaat ile bir araya gelerek kek ve çorba ikramında bulunuldu. İzmit Belediyesi yetkililerine Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz eşlik etti.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi yöneticileri cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini yerinde dinledi. Yöneticiler, her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ilettiler. Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.