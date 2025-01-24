Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş’ta yaşayan ve bir şirkette yöneticilik yapan 44 yaşındaki Defne Arkadaş İnal, 8 yaşındaki kızı Dila İnal ve 6 yaşındaki kızı Ela İnal da yangında yaşama veda etmişti. Cenazeleri İstanbul’a getirilen anne ve iki kızı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Burak İnal, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İnal ailesi ile birlikte Ela ve Dila kardeşlerin bakıcılığını yapan Gürcistan uyruklu Laura Kurtanidze’nin de bu yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtanidze’nin cenazesinin ise ülkesine gönderildiği öğrenildi.

Yangında eşi ve iki kızını kaybeden Burak İnal, "İstanbul’daydım, televizyonu açtım ve haberim oldu. Eş zamanlı olarak aile yakınlarımdan da haberler gelmeye başladı. Telefonlarına ulaşamayınca olay yerine gittim. Saat 03.00 itibariyle bütün hastaneleri gezdik. En son Adli Tıp Kurumuna gittim. Oradaki memura bakılacak başka bir yer var mı ? diye sordum. İçeri girmek istemedim. Bakılacak bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni bir yere yönlendirdi. Ancak orada da yoklardı. Daha sonra aynı gün akşam teşhis ettim. En son görüşmüştük. Böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez.

Benim devletime güvenim sonsuz gereken yapılacaktır. İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak. Ve yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır. Ben buna inanıyorum. Kızlarım bana sen dünyanın en iyi babasısın demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Üzerimdeki fotoğraf onların gitmeden önceki son fotoğrafıydı" diye konuştu.