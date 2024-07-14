İzmit Belediyesi çok sayıda adayın ter döktüğü Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) geleneği bozmayarak okul önlerinde su dağıtımında bulundu.

İzmit Belediyesi, bugün yapılan KPSS genel yetenek-genel kültür oturumunda adayları yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında 20 okulda kurulan stantta sınava giren vatandaşlara ve yakınlarına su ikramında bulunuldu. Ekipler sınava giren adaylara başarılar diledi. Ekipler, sınava giren adaylara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başarı dileklerinin iletti.