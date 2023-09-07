İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla organize ettiği geleneksel toplu sünnet şöleni coşkuyla gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, toplu sünnet şöleni ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Hem ailelere destek sunulan hem de çocuklara güzel bir anı bırakan şölen programı Cephanelik Spor Kompleksi’nde yapıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve protokol üyeleri sünnet olan miniklere hediyelerini takdim etti.

Programlar Cumhuriyet Parkından hareket eden sünnet konvoyuyla başladı. Cephanelik Spor Kompleksi’ne taşınan şölen büyük coşkuya sahne oldu. Kuran’ı Kerim tilaveti ve sünnet duasının okunmasının ardından yemek ikramları, şarkılar, animatörler, fotoğraf çekimleri, çocuk oyun grupları ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrasının konser performansı eşliğinde tam bir şölen yaşandı.

"Çocuklarımız bizin en değerli varlıklarımız"

Başkan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada, "Bu şölen bizim için gerçekten çok önemli. Çocuklar mutluysa biliyoruz ki anne babalar da mutlu. Çocuklarımız bizin en değerli varlıklarımız. Biz onların mutlu ve huzurlu büyümelerini önemsiyoruz. Proje demek önce insanın hayatına dokunmak demektir. Bu şölende çocuklarımızın mutluluğunu önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi. Kreşlerimizi, Aşevimizi, Alzheimer Merkezimizi ne kadar önemsiyorsak bu sünnet şölenimizi de o kadar önemsiyoruz" dedi.