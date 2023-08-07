Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor! Dünya ve ülke gündemine dair kritik konuların ele alınacağı Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 günde bir düzenleniyor. Bugün saat 15:30 - 16:00 aralığında gerçekleşmesi planlanan toplantıda, birçok önemli konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Son Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalara göre, depremin istihdama etkisini azaltmak amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatılacak. Bu sayede 115 bin insanımızın ödenekten faydalanması sağlanacak. Ayrıca, depremde en çok etkilenen bölgelerdeki mücbir sebep düzenlemesi de devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş düzenlemelerine de değindi ve kamu işçisi ile memurunu mağdur etmeyeceklerini vurguladı. Ek bütçede deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılmasına öncelik verileceğini belirtti. Vergi artışlarından elde edilen gelirin başka alanlara aktarılmayacağını, mağduriyet yaşayan kesimlerin gönlünün alınacağını ve haksız kazanç peşinde olan fırsatçılara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.

Kabine toplantısında dış politika başlıklarının da önemli yer tutacağı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci masaya yatırılacak. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak ve Batı ülkelerinde yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar da görüşülecek.

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de gündemde olduğu toplantının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaraların nasıl sarıldığına dair bilgilerle sona ereceği tahmin ediliyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantı sonuçları, ülke ve dünya gündemine yön verecek kararlara ışık tutacak. Tüm Türkiye, bu önemli toplantının sonuçlarını merakla bekliyor.