Kadıköy’de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin park edilen araçlar yüzünden sokağa girememesi ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yangın, İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi, Gezinme Sokak üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle duman tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederken yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiyenin park edilen araçlar yüzünden sokağa girememesi üzerine apartmanda yaşayan vatandaşlar duruma isyan etti.

Apartman yöneticisi Gül Soyer, "Apartmanımızın en alt katında bir yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri çağrıldı fakat sıkıntımız sokağımıza hiçbir şekilde bu araçlar yüzünden itfaiye giremiyor. Buraya belediye mı bakıyor? Kim bakıyorsa bir an önce çözülmesi lazım. Cayır cayır da yanabilirdik. Daire sahibini aradım. Ölen veya yaralanan yok maddi zararı daha sonra göreceğiz" dedi.