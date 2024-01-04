Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇOMÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans’ projesinin ikinci eğitimi Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Programa, Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyet Savcı Betül Demir Kurucaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, ŞÖNİM Müdürü Nuray Gümrükçü, ÇOMÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Tamer Bayrak, Öğr. Gör. Onur Bayram, ilgili kurum personeli ve basın mensupları katıldı.

‘Haber Üretiminde Söylem Analizi’ ve ‘Haber Üretim Süreci ve Dinamikleri’ konusunda katılımcılara bilgi verildi. ‘Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans’ projesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, “Kadına yönelik şiddetin sıfırlanacağı bu konuda haber yazmak zorunda kalmayacağımız günlerin olmasını dileriz” dedi.

Program görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.