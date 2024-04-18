Nilüfer Belediyesi’nin, özellikle kırsaldaki kadınları kitapla tanıştırmak amacıyla düzenlediği Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın etkinliğine konuk olan yazar Fatma Burçak, önce “Tahtaboşa Gelen Kuşlar” kitabının ortaya çıkış hikayesini anlattı ardından da “Ah Zeliş” isimli öyküsünü kadınlarla birlikte okuyarak öykü üzerine sohbet ettiler.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın Buluşmaları’nın 36’ncısı kırsaldaki kadınların yoğun katılımıyla Çatalağıl Kadın Dayanışma Derneği’nde gerçekleşti. Etkinliğin bu seferki konuğu yazar Fatma Burçak oldu.

Buluşmaya, “Tahtaboşa Gelen Kuşlar” isimli kitabıyla katılan Fatma Burçak, önce

19 hikayenin yer aldığı kitabının ortaya çıkış hikayesini anlattı. Bir gün anneannesinin İstanbul’da geçen bir hikayesinde “Tahtaboş”tan bahsettiğini belirten Burçak, “Kelimenin anlamını bilemedim. ‘Tahtaboş nedir bilmiyor musun? Evlerin balkonu değil ama çamaşır asılan boşlukları var. Orası’ dedi. Kelimelerin benim için kulağa gelen fonetiği önemli. İngilizce’de de kulağıma güzel gelen kelimeler var. Anlamı hiç önemli değil. Tahtaboş da öyle bir kelime. Derken tahtaboşun içinde geçenler ilgimi çekmeye başladı. Tahtaboş ile ilgili olan eski evleri görmeye başladım. Daha sonra tahtaboş ile ilgili bir öykü çıktı. Sonunda kitabı yayınlamaya karar verdiğimde anneannemi anmak, İstanbul’un yok olan tahtaboşlarını onurlandırmak adına kitaba Tahtaboşa Gelen Kuşlar ismini verdim. İçinde yeni, eski öyküler var. Farklı zamanlarda yazılmış kadın öyküleri bulunuyor. Çeşitli kadınlık hallerini barındırıyor. Genç bir kızın, olgun bir kadının hikayesi var” dedi.

Daha sonra öykülerinden “Ah Zeliş”i kadınlarla birlikte okuyan Burçak, kitabı ve okuma üzerine sohbet etti. Okumanın insana önemli katkılarının olduğunu belirten Burçak, “Hayatımızı bize anlatabilecek; edebiyatın, kitapların içinde yer almak önemli. Kendimizi fark etmemizi sağlıyor” diye konuştu. Okuyarak kadının özgürleşeceğini de ifade eden Burçak, “Kadının ne istediğini bilmesi, kendi için bir şeyler yapması, günün en azından bir saatini kendine ayırması değerli. Kendinizi iyi hissetmek ve çocuklarınıza örnek olmak için bu çok önemli” dedi.

Nilüfer’de bulunan Gölyazı ve Misi’deki Yazıevleri’ne daha önce geldiğini söyleyen Burçak, çocuk romanını da burada yazdığını dile getirdi. Nilüfer’de olmaktan mutlu olduğunu belirten Burçak, “Bursa, bana çok iyi geliyor. Daveti alınca çok mutlu oldum. Sizlerle karşılaşmak, sohbet edebilmek, farklı hikayeler dinleyebilmek çok kıymetli. Enerjiniz çok güzel geçti. Umarım benim enerjim de size geçmiştir. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.