Edirne’de bir araya gelen kadınlar maskeli ünlüler gecesi düzenledi. Kadınlar seçtikleri karakterlerin kıyafetlerini giyerek, yüzlerine maske taktı. Ünlülerin taklitlerini yapan kadınların o anları katılanlar tarafından kahkahayla izlendi. Trakya yöresine ait 9/8 müzikler eşliğinde oynayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğin sonunda düzenlenen koreografide, yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçılar Volkan Konak, Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram da anıldı. Sanatçıların maskelerini takan kadınlar, sanatçıların müzikleri eşliğinde anma düzenledi.

Etkinliğe katılan Zuhal Azseven, kadınlar olarak kahkaha dolu bir gece yaşadıklarını söyledi. Diğer kadınlar da, bu etkinlikte eğlencenin zirveye ulaştığını belirtti.