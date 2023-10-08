TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkasspor, deplasmanda karşılaştığı Kepez Belediyespor'a 2-0 yenildi.

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan Kepez Belediyespor Kafkasspor mücadelesini hakem Burak Doğru yönetti. Doğru'nun yardımcılığını Selçuk Kaplan ve Rıdvan Çevik yaparken maçın dördüncü hakem Fırat Kaçmaz oldu.

Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz, Serhat Velioğlu, Abdurrahman Üresin, Üstün Bilgi, Bilal Gülden, Ahmet Teker, Hasan Gündoğdu, Serkan Özen, Faruk Öcal, Deniz Keskin, Mustafa Acar

İnegöl Kafkas Gençlilspor: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Batuhan Doğrukıran, Ömer Faruk Boz, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Kepez Belediyespor, Serkan Özen'in attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip Üstün Bilgi'nin 69. dakikada attığı gol ile iki farklı üstünlüğü sağladı. 2-0

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