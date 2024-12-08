35. dakikada Muhammed Demirci'nin kaydettiği golle Balıkesirspor 1-0 öne geçti. Celal Emir Dede’nin 64. dakikadaki golüyle gol sayısını 2’ye çıkardı.
Hakemler: Eren Gökmen, Mehmet Öcal, Osman Baruk, E. Tamboğa
Kafkasspor: Furkan Bacaklı 91, Doğukan Ateş 33, Emir Özsoy 10( Yusuf Can Balı dk81), Umut Doğdu 12(Alperen Şirin dk76), Emre Şeker 1, Tarık Furkan Çalışır 55, Yusuf Kaplan 77( Onur Toroman dk81), İskender Can 29(dk 62 Kerem Demir , Haydar Doğan 99(dk 62 Eren Daniş), Hasan Bekil 41, Batuhan Doğrukıran 9.
Balıkesirspor: 22 Tayfun Kırca, 7 Celal Emir Dede( Muhammed Araz dk88), 19 Artun Akçakın( Mustafa Burak Gündoğan dk90+3), 8 Özer Özdemir(dk 46 Serdar Güncü) , 10 Sedat Yiğit Kurnaz, 80 Muhammed Demirci( Bertuğ Bayar dk88) , 15 Asım Hamzaçebi, 3 Ahmet Gülay( dk46Güvenç Usta) , 1 Hüseyin Altıntaş, 16 Şahin Şafakoğlu, 68 Volkan Altınsoy.
Sarı kartlar: Şahin Şafakoğlu (dk51, Balıkesirspor)