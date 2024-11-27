Alınan başarısız sonuçların ardından Hüseyin Yoğurtçu ile yolları ayıran Bursa temsilcisi İnegöl Kafkasspor, 2 gün önce tecrübeli teknik adam Hasan Uğur Kardal’la anlaşma sağlamıştı.

Yeni teknik direktör takımın ilk antrenmanına çıkarak futbolcularla tanıştı. Kafkasspor’un son yıllarda yaptığı çıkışı yakından takip ettiğini söyleyen Hasan Uğur Kardal, kulübün şu anda hak etmediği bir yerde olduğunu, ancak olumsuzluğa kapılacak bir durumun olmadığını söyledi.

Futbolculara moral ve güven aşılayan Kardal, “Şimdi başımızı kaldırma zamanı. Oldukça genç, hırslı ve savaşçı bir ekipsiniz. Tek eksiğiniz yenme alışkanlığınızın olmaması. Benim size güvenim tam. Gelin birlikte yeni bir sayfa açalım. Kim olduğumuzu herkese gösterelim. Sizlerden uyum içinde, formanızı hakkıyla terletmenizi istiyoruz. Bizlere güvenen başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi ve yaz kış bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızı mahcup etmeyelim. Ben buraya yüreğimi ortaya koymaya geldim. Sizlerden de yüreğinizi ortaya koymanızı bekliyorum” dedi.

Yapılan konuşmalarından ardından ısınma antrenmanı yapan takım, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadı. Oyuncularını yakından takip eden Hasan Uğur Kardal, yardımcı hocalardan da bol bol bilgi aldı.