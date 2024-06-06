İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği heyetini, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, yönetim kurulu ve üyeler dernek bahçesinde karşıladı.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar ziyarette yaptığı konuşmasında, 16 Nisan 2024 tarihindeki kongrede göreve gelen Başkan Serkan Ay ve yönetim kurulunu tebrik etti ve çıktıkları bu ylda kendilerine başarılar diledi. Başkan Tayyar, 05-07 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirecekleri Kafkas Folklor Festivali'nde İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Folklor Ekibi'ni de görmek istediklerini belirtti.



İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını, Temmuz ayında gerçekleştirecekleri festivale hem yönetim kurulu üyeleri hem de folklor ekibiyle birlikte katılım sağlayacaklarını belirtti.

Daha sonra İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, göreve yeni gelen Başkan Serkan Ay'a bir çiçek takdim etti. Kafkas heyeti, hatıra fotoğrafı çekimi ardından dernek binasından ayrıldı.