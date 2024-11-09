Ligde küme düşme hattına yakın olan Kafkasspor bu hafta sonu, son haftaların çıkış yakalayan takımı Amasyaspor’la karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu’nun bir anlamda kader maçı olacak müsabaka da hedef, puan ya da puanlar almak.

KAFKASSPOR’UN KARNESİ

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kafkasspor, geride kalan 9 hafta sonunda sadece 1 kez galip gelirken, 4 maçta berabere kalıp, 4 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri, 7 kez havalandıran ekip kalesinde ise 13 gol gördü. Topladığı 7 puanla ligde 13. sırada yer alan ekip, küme düşme hattına sadece 1 puan uzaklıkta.

AMASYASPOR’UN KARNESİ

Rakip Amasyaspor ise ligde geride kalan 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla ligde averajla 7. sırada yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri, 15 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. Grubun en az golcü takımı olan Amasyaspor, zayıf savunma hattıyla dikkat çekiyor.

Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ekip, kendi sahasında oynadığı 4 maçın 2’sini kazanırken, 1 maçta berabere, 1 maçta ise yenildi.

Amasyaspor’da 21 yaşında ki Ahmet Kağan Gürbüz 5, Sabit Hakan Yılmaz 4 ve Mustafa Ethem Erboğa attığı 4 golle takımlarının şu ana kadar ki en skorer oyuncuları oldular.

MAÇ NEREDE, NE ZAMAN?

3. Lig 2. Grup 10. Hafta karşılaşmasında Amasyaspor-Kafkasspor arasında ki mücadele 10 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Amasya 12 Haziran Stadyumunda oynanacak.