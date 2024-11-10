Karşılaşmada öne geçen Amasyaspor, 30. dakikada Batuhan Ayvaz’ın golüyle skoru 1-0 yaptı. Maçın ikinci yarısında Kafkasspor, 68. dakikada Emir Özsoy’un golüyle eşitliği sağladı. Ancak Amasyaspor 77. dakikada Hasan Türkyılmaz ile bir kez daha öne geçti. 83. dakikada Batuhan Ayvaz takımının üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-1 yaptı.

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Yiğit Çam, Ogün Keleş

Kafkasspor: 1 Emre Şeker, 22 Çağatay Polat Demir, 98 Yusuf Turhan, 91 Furkan Bacaklı, 21 Kerem Demir( 29 İskender Can dk67) , 41 Hasan Bekil (17 Ömer Faruk Boz dk46) , 10 Emir Özsoy, 12 Umut Doğdu (20 Deniz Dirk Knibbe dk46) , 7 Eren Daniş ( 14Onur Toroman dk80), 77 Yusuf Kaplan, 99 Yağız Haydar Doğan(9 Batuhan Doğrukıran dk 74)

Amasyaspor: 31 Umut Keseçi, 22 Emirhan Tak, 4 Yunus Emre Çakır, 5 Enes Salih Çavdar, 11 Mert Ilıman, 27 Fatih Kıran, 10 Oğuzhan Öztürk ( 80 Buğra Çağlıyan dk61), 61 Yunus Emre Aydemir( 24 Berkay Arslan dk83), 15 Sabit Hakan Yılmaz( 9 Ahmet Kağan Gürbüz dk71) , 55 Batuhan Ayvaz (7 İlhan Topatar dk84) , 99 Mustafa Ethem Erboğa (17 Hasan Türkyılmaz dk61)

Sarı kartlar: 10 Emir Özsoy(dk34, Kafkasspor), 61 Yunus Emre Aydemir (dk44, Amasyaspor), 21 Kerem Demir (dk63, Kafkasspor), 91 Furkan Bacaklı ( dk 65, Kafkasspor) 17 Hasan Türkyılmaz (dk77, Amasyaspor ) 22 Çağatay Polatdemir (dk 86 Kafkasspor )

Kırmızı kart: 17 Ömer Faruk Boz (dk85)