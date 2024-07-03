Açılış programına Başkan Sabahattin Ordu, yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ile veliler katıldı.



Açılış programına konuşan Başkan Sabahattin Ordu şunları söyledi;

"Doğru yerdesiniz. Kafkasspor sadece futbol anlamında çocuklarınızın donanımlı yetişmesini sağlamak amacıyla hareket eden bir kulüpten değildir. Aynı zamanda sosyal yönlerininde gelişmesine katkı sağlayacak iyi birer birey iyi birer vatandaş olmalarını da teşvik edecek programlar uygulayan bir kulüptür. Tekrar ediyorum. Doğru yerdesiniz Hoşgeldiniz"



Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mümin Mollaer ise, "Sevgili öğrenciler geleceğin yıldızları kıymetli velilerimiz hoş geldiniz. Sizlerinde şahit olduğu gibi geçtiğimiz sezon profesyonel ligde ilk senemiz olmasına rağmen hem A takım hemde altyapı da ciddi anlamda başarılara imza atan kulübümüz ve bu başarılarda imzaları olan kalitelerini ispatlamız hocalarımızın nezaretinde yaz futbol okulumuzun açılışını yapıyoruz. Başarıların devamını ve yeni yıldızlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında sizlere hem vakit hem nakit anlamında destek olacak Bursa'mızda ilk ve tek olan online kayıt sistemini hayata geçirdik.

Teknolojinin ve yeniliklerin tüm imkanlarından azami derecede faydalanmanızı sağlamak istiyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. Tekrardan hoşgeldiniz" dedi.