



Hafta içi oynanan Uşakspor maçında Kafkasspor’un sahada 2 puanı bırakması ve rakibi Beykoz İshaklıspor’un galip gelmesi hesapları karıştırdı.

Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Ordu, son haftalara girilirken, hakemlerin verdiği yanlış kararlar nedeniyle kaybedilen puanların zorlu bir sürece sebep olduğunu söyledi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Ordu, “Geçtiğimiz hafta Uşak maçında şanssız bir şekilde 2 puan kaybettik. Maçın orta hakeminin verdiği yanlış kararlar nedeniyle maalesef kümede kalma yolunda elde ettiğimiz avantajımızı kaybettik. Biz kaliteli bir takıma sahibiz. Birbirinden karakterli olan oyuncularımızla kalan 4 haftayı sorunsuz bir şekilde atlatmayı hedefliyoruz.” Dedi.

İNEGÖL’Ü BİRLİK OLMAYA DAVET ETTİ

Her türlü sorunun üstesinden gelecek güce sahip olduklarını ifade eden Gürkan Ordu, “Gerek teknik heyetimize gerekse de futbolcu kardeşlerimize inancımız tam. Stresli geçecek 4 haftalık periyodu anlımızın akıyla geçeceğimize inanıyoruz.Bu süreçte taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Tire2021 FK maçı ligde kalabilmemiz adına sezonun en kritik ve en önemli maçlarından biri olacak. Bu nedenle İnegöl’de sporu seven herkesi mutlaka Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumuna görmek istiyoruz. Gerek başkanımız, gerekse de yönetim kurulumuzla inandığımız yolda İnegöl Kafkasspor’u hak ettiği yerde tutmaya çalışacağız. Tüm sporseverleri Pazar günü İlçe stadyumunu bayram yerine çevirmeye ve takımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ