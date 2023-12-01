Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Artvin Hopaspor deplasmanından 1 puanla dönen Kafkasspor, geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet 2 beraberlik çıkardı. Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 10 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 11 gol gördü.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bugüne kadar kendi sahasında 5 maça çıkan Kafkasspor, bu maçlardan 4’ünü kazanırken, sadece bir maçta yenildi. Evinde en çok puan toplayan takımlardan biri olan Kafkas Kartalı, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Kafkasspor ilk yarının bitimine 3 hafta kala Arguvanspor’ı yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Hedef ise kalan 3 maçta 9 puan toplayarak ilk yarıyı 3. sırada bitirmek.

ARGUVANSPOR NASIL BİR TAKIM?

Arguvanspor ise bugüne kadar oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bir maçta bay geçen ekip, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü. Ligde topladığı 9 puanla küme düşme hattında 13. sırada yer alan ekip, kötü gidişe bir türlü dur diyemedi.

Deplasmanda ise 5 maça çıkan Arguvanspor ilginç istatistikleriyle dikkat çekiyor. Konuk ekip bu 5 maçın 3’ünü kaybederken 2’sinde ise berabere kaldı. Kaybettiği 3 maçın tamamında 1-0 yenilen ekip sağlam defans hattıyla dikkat çekiyor. Deplasmanda lider Aliağaspor’la 1-1 berabere kalarak dikkat çeken ekip, deplasman en az gol yiyen ekipler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Deplasman maçlarında bugüne kadar sadece 1 gol atabilen ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Cumartesi günü İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak olan maç saat 14.00’de başlayacak.

HABER MERKEZİ