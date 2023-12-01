Deprem uzmanlarından art arta uyarılar gelirken bu kez de Japon deprem uzmanı olan Yoshinori Moriwaki'den endişelendiren açıklamalar geldi. Moriwaki, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarında, büyük deprem beklediği iller ve olası İstanbul depreminin boyutu da başta olmak üzere bazı konulara değindi. İşte Moriwaki'nin açıklamaları...

"TÜRKİYE'DE ÇOK DEPREM YOK DİYE GÖRÜYORDUM"

Yoshinori Moriwaki kendisine yöneltilen "Doğu'dan Batı'ya birçok ilde depremlerin yaşanması neyin habercisi?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben de 32 senedir Türkiye'de çok deprem yok diye görüyordum. Ama 3 sene önce Silivri'de bir cami yıkıldı. Elazığ'da 2 kere oldu. Elazığ'dan sonra Ege taraflarına gitti. Manisa, Muğla, İzmir... Ondan sonra Kahramanmaraş ve Hatay. Bu 3 senede çok hareketli"

Ayrıca Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'nin genel olarak 6 tane levhası var. Anadolu levhası, Afrika levhası ve Arap levhası var. Bu kırmızı koyu kısım fay hattı. Doğu Anadolu fay hattı uzun zamandır kırılmadı, deprem yoktu." ifadelerini de kullandı.

Japon deprem uzmanı konuşmalarına "Sadece Doğu tarafları değil Ege tarafının Batı Anadolu fay hattının olduğu yerde ara ara verebilir. Bu Kuzey Anadolu fay hattının 1939 Erzincan... Doğu'dan Batı'ya sıra sıra geldi." diye de ekledi.

"KONYA CİVARINDA DİSK AZ"

Moriwaki, Konya'da yaşanan depremlere değinerek şu ifadelere değindi: "Konya civarında disk az. Türkiye'nin 93 diski var. Sadece yüzde 7 Konya civarında yok diye söylüyordu. Ama bu genel olarak tamamen biriktirdiği için birazını atmaya çalışıyor bu 3 senede. Özellikle Doğu Anadolu fay hattı."

MORIWAKI'NİN BÜYÜK DEPREM BEKLEDİĞİ İLLER

Moriwaki, "Türkiye'de şu anda büyük deprem üretme, yani büyük depremin olması beklenen yerler neresi?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş, Hatay. Türkiye her zaman domino taşı gibi sıra sıra geliyor. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle ve Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, yani denizin içindeki.

Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük deniz için 1 metre gibi bir değer söylenebilir, en kötü senaryoysa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak; Elazığ'dan önce Bingöl. Muş, Bitlis, Van'a kadar.

Üçüncü; İzmir... Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. 17 tane bina çöktü. Ama o deprem İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6 - 6.5 gibi söylüyorum.

BURSA'YI DA İŞARET ETTİ...

Dördüncü bölge olarak; Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var."

OLASI İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ KONUŞAN JAPON UZMAN: "BU EN KÖTÜ SENARYO"

Olası İstanbul depremiyle ilgili de konuşan Moriwaki, "Kabaca söylüyorsak 8 tane ayrı ayrı fay hattı var. Silivri tarafı daha tehlikeli olabilir. Burada 6.8 olabilir. Birkaç tane de 7 olabilir. Çok az ihtimal ama tamamen bir kerede kırıyorsa, bu en kötü senaryo, Erzincan depremi gibi 7.9 bir deprem olabilir. Çok az ihtimal ama bu olabilir. Bunun için hazır olmak lazım." ifadelerini kullandı.