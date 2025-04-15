Kafkasspor sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şaban Ertaş, kulübün ligde kalacak güce sahip olduğunu ve buna inandıklarını söyledi.

Etimesgut Belediye deplasmanında alınan 5-2’lik galibiyetin çok anlamlı olduğunu ifade eden Ertaş, kalan 2 maçın daha büyük önem taşıdığını ifade ederek, “ İnegöl Kafkasspor profesyonel liglerde ki 2. yılını geçiriyor. Bu nedenle bazı zorluklardan geçtiğimiz dönemler oldu. Ara transfer döneminde yaptığımız takviyelerle lige tutunmaya çalıştık. Bugüne kadar süreci en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Kalan 2 maçımızda bize gereken puanları alıp Kafkasspor’u ligde bırakacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

EKİBİMİZE İNANCIMIZ TAM

Sedat Yavuz başkanlığında ki yönetim kurulu olarak malzemecisinden , teknik direktörüne kadar tüm ekibe inandıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Ertaş, “Teknik Direktörümüz Hasan Uğur Kardal yönetiminde ki teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimiz ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bizler yönetim kurulu olarak o’nlara güveniyoruz.Etimesgut Belediye deplasmanında harika bir oyunla muhteşem bir zafere imza attık. Takımda ki moraller yerinde. Futbolcu kardeşlerimizin moral ve motivasyonu bizlere umut veriyor. Gerçekten karakterli ve kaliteli bir futbolcu ordumuz var.”

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Son iki maçın önemine değinerek taraftarlara seslenen Ertdaş, “Hafta sonunda Balıkesirspor ile kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız maçta, bizim kader maçımız olacak. Bu sebeple taraftarlarımızın stadı doldurması hayati bir önem taşıyor. Herkes Kafkasspor’a olan sevgisini bu son 2 haftada daha çok hissettirmeli. Tribünleri doldurmak adına herkesi örgütlenmeye, kenetlenmeye ve takımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.” Diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ