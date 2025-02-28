

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçirdiklerini söyleyen Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Erdem, “Ligin 2. Yarısına çok iyi bir başlangıç yaptık. 5 maçın 4’ünü kazanarak küme düşme hattının üzerine çıktık. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Şu an takımdaki moraller üst seviyede. Biz hocalarımıza ve oyuncularıma güveniyoruz. Kelkit deplasmanından 3 puanla döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

TAKIMDA KOLEJ HAVASI VAR

Liglerin bir hafta ertelenmesinin kendileri için bir dezavantaj oluştursa da takımda ki havanın oldukça iyi olduğunu da söyleyen Rasim Erdem, “Teknik Direktörümüz Hasan Uğur Kardal’la ciddi bir ivme yakaladık. Genç ve oldukça başarılı bir teknik adama sahibiz. İletişimi güçlü bir kişilik. Takıma bir kolej havası kazandırdı. Oyuncularımız zaten daha önce kendilerini ispat etmiş örnek kişilikler. Bizler yönetim kurulu olarak her daim arkalarındayız. Bu nedenle Kelkit Hürriyet maçından umutluyuz” diye konuştu.

KAFKASSPOR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Yazılı açıklamasında Kafkasspor’un yönetim şekline de vurgu yapan Erdem, “Ülkemizde maalesef profesyonel kulüplerimiz, ciddi ekonomik darboğazda. Bizler bu bilinçle hareket ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerinin ve iş dünyasının destekleriyle kulüplerin ayakta durması çok zor. Ülkemizde yüzlerce kulüp bu sıkıntıyı yaşıyor. Biz Kafkasspor olarak kalıcı gelir sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla iş dünyamızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı yoramayız. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz projelerimizin lansmanını yapmayı planlıyoruz. İşte o zaman Kafkasspor, ülkemize örnek bir model olacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN