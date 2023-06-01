3'ncü Lig temsilcimiz Kafkaspor'da kongre şölene döndü. Mevcut Başkan Celal Ter, kongrede güven tazeledi.

Kongrede konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter, "Kafkasspor kurulduğu zamandan beri hiç alt kümeye düşmedi. 3 senedir mücadele ettiği BAL Ligi'nde mücadele ediyoruz. 3. Senenin sonunda 3.lig hedefimize ulaştık. Bu hedef için için önce inanmak gerekiyordu. Yönetim kurulumuz bana inandı, camiamız yönetimimize inandı, İnegöl camiamıza inandı bu inancın sonunda 3.lig geldi. Bu sene zor bir sezondu BAL ligi geliri olmayan maliyetli bir ligdi. Bizim İnegölspor'a rakip olmak gibi bir düşüncemiz yok haddimizi biliyoruz. Bizim alt yapımız çok güçlü bu alt yapımız artık değerlendireceğiz. Artık profesyonel ligde olduğumuz için maçlarımızı ilçe stadında oynayacağız. Federasyon bunu ayarlayacak artık her hafta sonu İnegöl'de bir profesyon lig maçı olacak. Biz başarıyı kurduğumuz dostluklarla elde ettik, İnegöl'ümüze laf getirmedik. Tribünde küfür her zaman karşı durduk o taraftarı oyuncuları da ana doğurdu. Artık tribünlerimizde daha çok bayan göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Başkan yardımcısı Durmuş Aydın ise, "Kafkasspor'un iki sezon önce yarım kalan hikayesi bu sene tamamlandı. Kafkasspor'u ve yönetimi tebrik ederim" dedi

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da, "geçen sene amatör kulüp kongresi gerçekleştirirken şimdi profesyonel bir takımın kongresini gerçekleştiriyoruz. Celal başkanımı ve yönetimini tebrik ediyorum. Celal başkanım İnegölspor'u hiç bir zaman ötelemedi destek verdi kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, "Alinur Başkanımızın selamlarını iletiyorum, Kafkasspor'umuz bu sene İnegöl'ümüze ayrı bir heyecan kattı. Bu heyecanın sonunda hedef olan 3. lige ulaştı. Yönetimi ve başkanımızı tebrik ediyorum"dedi.

Kafkasspor'un yeni yönetimi şu şekilde; Abdulkadir Baykay, Ahmet Sütçü, Aydın Erol, Bahadır Hatuncık, Berkay Şimşek, Erkan Taşdemir, Emir Akıskalı, Emre Şen, Emre Taban, Haydar Özkiraz, Hilmi Beyaz, İbrahim Özcan, İskender Yaprak, İsmail Özbek, Metin Sevinç, Muhammet Çelik, Nazmi Kahraman, Oğuzhan Yenier, Onur Yazıcı, Recai Baykan, Rıdvan Şentürk, Sabahattin Ordu, Sadi Saka, Sami Fergana, Sedat Portakal, Selim Emre Aydın, Şenol Peker, Talat Özcan, Taner Karakaya, Taner Özgül, Ufuk Adıyaman, Zeki Kavaz