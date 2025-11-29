İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Tümer Oruç, Furkan Bacaklı, Onur Akdoğan, Onur Toroman, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Serdar Eylik, Emre Kara, Yusuf Kaplan
İnkılapspor: Ali Kubilay Atunay, Selçuk Kaya, Bilal Boğaçhan Daşdemir, Aytuğ Batur Kömeç,Berkay Özdeniz, Mustafa Sezai Gülmez, Berke Açan, Mutlu Arda Alim, Abdulkadir Açar, Umut Can Gökdemir, Ali Şentürk
Sarı kartlar: Yusuf Kaplan(Kafkasspor)
Kırmızı kart:
Goller: Serdar Eylik(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
53'ncü dakikada gelişen kafkasspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Serdar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: Yavuz Yılmaz