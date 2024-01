Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Celal Ter, İnegölspor’un kendilerinin ağabeyi olduğunu ve her zaman destekçisi olduklarını da söyledi.

“Kafkasspor geçen sene zor bir gruptan ilk yarı sonunda 7 puan geriden gelip sene sonunda da 4 puanla şampiyon oldu. Farklı işler yapıp heyecan yarattık. Kamuoyundan takdirler aldık. Yönetim kuruluyla oturduğumuzda eksik yönlerimiz nedir, hepimiz ne kadar kulüp başkanı olarak görseniz de hepimizin ayrı sorumlulukları var, ailemiz var. Onlardan bulduğumuz vakit kadarıyla başka şeylere de birliktelik için, şehrin takımını temsil ettiğimiz için devre arası boşluğumuzda yöneticilerimizle istişarede bulunduk. Geçen hafta Ahbaz Kültür Derneği’ni ziyaret ettik. Mümkün olduğunca bu birlikteliği sürdürmek istiyoruz. Geçen seneden biraz yorgundum devam etmek istemiyordum ama yönetici camiamızın büyükleri devam etmem konusunda ısrar ettiler. Bizim işimiz dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama fedakarlık istiyor. Özel vaktimizden çok bu işe zaman ayırıyoruz. Bu başarı hiçbir zaman tek başına gelmiyor. Arkamızdaki insanlar camiaya inanacak. Sene başında yönetim kurulumuzu oluşturduk, planlama yaptık. Kafkasspor’un hayali her zaman profesyonel olmak. Altyapıya çok ciddi emek harcıyoruz. Amatör oyuncuyu elimizden üst liglerde bulunan takımlar oyuncumuzun ailesinin ve oyuncumuzun kafasını çelerek oyuncuyu götürmek istiyorlar. Belki 7-8 sene yetiştirdiğiniz oyuncuyu elinize 3 5 kuruş vererek götürüyorlar. Biz de profesyonel olursak elimizde tutarız, bırakmayız. Harca harca harca nereye kadar. Bu işleri becerebilen kulüplerimiz var. Onları rol model aldık. Geçen seneden Amatör Bal’dan çıkan 8 arkadaşımızla yola devam ettik. Bal’dan gelmiş olabilirler ama geçmişte farklı kulüplerde, örneğin kaptanımız Ömer Faruk Boz’dan bahsedelim, Bal ligi oyuncusu olarak Göztepe, Bandırma, Gölcük gibi değerleri olan oyuncular, üst ligleri gördüler. Biz de dışarıda heyecan arayan biri değiliz. İç transferlerimizi bitirdik. Bal liginden genç yeteneklere yöneldik onları transfer ettik. Kadromuzda 14 tane amatör oyuncu var. Orkan Çınar gibi bir değeri kattık. Beşiktaş geçmişi olan, 1,5 yıl futbol oynamamış ama biz inandık güvendik. Takımdan 1 ay önce çalışmalara başladı. Abdülkadir, Recep gibi harmanlayıp, güzel bir aile oluşturduk. Sene başında ben hiçbir kamuoyu, hiçbir yerde biz şampiyon olacağız diye açıklama yapmadım. Güçlü bir gruba düştük. Gerçekten il ve ilçe çok ciddi belediye destekleri alan gruba düştük. Grubumuzda 15 tane takım varsa bunların 8 tanesi çok ciddi para harcayan takımlar. Mevcut geçen seneki kadromuzu, teknik direktörümüzü koruyarak Ya Allah dedik başladık. İlk haftalar istemediğimiz şeyler oldu. Ligin yabancısıyız. Bazı zorluklar yaşadık. 6. Haftadaki Edirne mağlubiyetinden sonra Murat Endes hocamız görevi bırakma kararı aldı. Biz de bir araştırmaya girdik. Teknik kadroyla alakalı. Bize çok isim geldi. Yoğun bir trafik yaşadık. Elimizden geldiğince, bütçemize uygun tercihler yapmaya çalıştık. Bize Yavuz hocamız önerildi. Kulüp müdürümüzle konuştuk, senin bildiğin profesyonel iyi bir hoca var mı diye. Birkaç hocamızı araştırıp, hatta telefon açarken gelmez diye düşündüm çünkü hocamız Türkiye’de Fatih Terim’le beraber en çok şampiyonluğu olan teknik direktör. Final başarısı yaşamış biri. Sağ olsun güzel bir diyalog ve fikirdaşlık oluştu. Hocamızla beraber takımımız da yükselişe geçti. 3. Sırada bitirmek ister misiniz diye sorsalar ben hiç şüphesiz evet derdim. 3. Sıradayız. Puan olarak biraz düşüğüz. Devre arasında da hocamızla istişarelerimizde takımımıza çok fazla takviyenin olmadığı ki bu da sene başında yapılan Nafi hocamız, Murat Endes hocamız ve transfer komitesindeki arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız ve başlarında ben olmak üzere demek ki doğru bir şeyler yapmışız. 2 stopper arkadaşımızla yolumuzu ayırdık. Yerine gelecek vadeden, genç 2003 doğumlu Ahmet Yılmaz’ı dahil ettik. Sağ bekimiz hiç planlamamızda yoktu. Konya’daki planlamasından dolayı orda işletmek istedi. Rakibimiz Aliağa’nın sağ bekiyle anlaşma yaptık. Eksik olan bölgede forvet ihtiyacımızın olduğu hocamızla istişare ederek belirledik. Şayet olursa 1 transfer, olmazsa da elimizdeki arkadaşlardan daha iyi, daha kariyerli, daha yetenekli, kadromuza fayda sağlayacak arkadaşı takviye yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. 20’sinde cumartesi günü iç sahada ilk maçımız Ayvalıkgücü ikinci yarıya başlıyoruz. İnşallah kazası, belasız, sakatsız, İnegöl’e heyecan dolu, zevkli bir futbolla İnegöl’ü temsil ederek başlayacağız.” dedi.

İNEGÖLSPOR’LA BİR YARIŞIMIZ YOK

“Biliyorsunuz bizim açılımımızda İnegöl Kafkasspor, İnegöl var. Biz hiçbir zaman İnegöllü olduğumuzu inkar etmedik. Elimizden geldiğince geldiğince herkese söyledik. İnegölspor’la bir yarışımız yok. İnegölspor bizim abimiz. Bizim büyüğümüz. Düşünün bir evde iki kardeş var. Biri mutlu biri mutsuz. Huzur olmaz. İnegölspor’ un da Osman Sevim başkanlığında, Bahattin Güneş hocamızız idaresinde ben İnegölspor’un da hakettiği en azından bir play-off heyecanının yaşanacağını düşünüyorum. İnegölspor da bizim, Kafkasspor da bizim. Şehrimizde her hafta maçlara giden seyircilerimiz var. Boş vakitlerinde Kafkasspor severlerinin İnegölspor’u desteklemesi, Kafkasspor’lu severlerin İnegölspor’u desteklemesi şehrimizin avantajına katkı sağlar. Futbolun güzelliklerini, şehrimizin güzelliklerin, yanlış temsil etmeme açısından ben her zaman söylüyorum. Antipati toplayarak kulüplerin büyümesine ben tamamıyla karşıyım. Kulüplere sempati duyularak büyümesinden yanayım. Bu şehir iki tane takımı kaldırırız. Amacımız genç oyuncuları arayıp tarayıp bulmak. Biz de sürekli üreterek ayakta kalmanın yoluna bakacağız. Takımımızın hedefe gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu şehir doğru planlamayla doğru bir işletme, bir fabrika gibi kurulmalı. Birilerine yük olarak değil yöneterek güzel işler yapabiliriz. Artılarından bakalım. Doğru teknik direktör, doğru yapıyla şu an üçüncüyüz. Şampiyonluk demiyoruz ama aile ortamımız çok güzel. Herkese başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Kafkasspor Teknik Direktörü Yavuz İncedal ise “Öncelikle böyle bir ortam yaratan başkanımıza ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Medyanın ve basının çok büyük bir güç olduğunun farkındayız. Kafkasspor’ un bir yarım dönem içerisindeki gelişmelerini ifade etmek bizim borcumuz. Yönetim kurulumuzun bu konudaki deneyimleri Kafkasspor’u üçüncü ligde yıllardan beri yıllardan beri oynayan bir takım haline getirmiş. Özellikle altyapı seviyesinin çok yüksek oluşu, Amatör Lig’den Profesyonel Lig’e çıkan bir takımın her yaş grubundan düzenli bir altyapı grafiğinin oluşması çok iyi bir şey. Sadece Kafkasspor olarak ele almadım. İnegöl olarak ele aldım. Çok nezih bir futbol kentlerinden oluşan bir şehir. İnegölspor vasıtasıyla Türk futboluna sunduğu oyuncu grubu var. Her yıl dikkatimizi çekiyordu. Seve Seve geldim. Karşı tarafta samimiyet varsa Türkiye’nin her yerinde çalışma düşüncem var. Geçmişte istifa eden hocalarımıza teşekkür ederim. Güzel bir takım bırakmışlar. Biz ondan sonra bayrağı aldık. Çok samimi ve içtenler. Takımlarını ve formalarını sahiplenmişler. Bana göre bizim grupta en üste tırmanan ender takımlardan bir tanesi. Futbolcularıma da teşekkür ediyorum. Kariyerimde ilk defa kendi takımlarının deplasman masraflarını jest olarak yapması muhteşem bir durum. Bu konuda da takımına destek veren taraftarla teşekkür ediyorum. Şu anda kart cezalı oyuncumuz yok. Sadece antrenman eksikliği var. Şu anda tam takım halinde Ayvalık maçına hazırız” dedi.