TFF 3. Lig temsilcimiz Kafkasspor’a deplasmanda oynandığı Artvin Hopaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle TFF kararını açıkladı.

Alınan karar ise şu şekilde;

“Artvin Hopaspor Kulübünün, 26.11.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR–İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,”

HABER MERKEZİ