2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapıldı. TFF 3. Lig'de ise sezon, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir.

Kafkasspor’un 3. Lig 1. Grupta rakipleri ise şöyle; 52 Orduspor F.K., Aliağa Futbol A.Ş., Artvin Hopaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Edirnespor, Gümüşhane Sportif Faal A.Ş., Karabük İdmanyurduspor, Kepez Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Küçükçekmece Sinop S.K., Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu.

KAFKASSPOR

Kafkasspor, geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. Grupta sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 26 maç oynayan Kafkasspor, 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 65 puanla tamamladı.

52 ORDUSPOR F.K.

52 Orduspor F.K., geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 1. Grup’ta sezonu 4. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Orduspor, ligi 64 puanla tamamladı.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.

Aliağa Futbol A.Ş., Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grupta sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 26 maç oynayan Aliağa, 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 63 puanla tamamladı.

ARTVİN HOPASPOR

Artvin Hopaspor, geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 3. Grup’ta sezonu 6. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Hopaspor, ligi 58 puanla tamamladı.

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

Ayvalıkgücü Belediyespor, geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 2. Grup’ta sezonu 5. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Ayvalıkgücü, ligi 54 puanla tamamladı.

EDİRNESPOR

Edirnespor, geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 1. Grup’ta sezonu 14. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 34 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet alan Edirnespor, ligi 35 puanla tamamladı.

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAAL. A.Ş.

Gümüşhane Sportif Faal A.Ş, geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 2. Grup’ta sezonu 9. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Gümüşhane, ligi 37 puanla tamamladı.

KARABÜK İDMANYURDUSPOR

Karabük İdmanyurduspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grupta sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 26 maç oynayan Karabük, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sezonu 57 puanla tamamladı.

KEPEZ BELEDİYESPOR

Kepez Belediyespor, geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 3. Grup’ta sezonu 2. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 34 maçta 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kepez, ligi 72 puanla tamamladı.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, geçtiğimiz sezon TFF 3.Lig 2. Grup’ta sezonu 11. olarak tamamladı. Ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kırıkkale, ligi 36 puanla tamamladı.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP S.K

Küçükçekmece Sinop S.K, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 26 maç oynayan Küçükçekmece Sinop, 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sezonu 59 puanla tamamladı.

MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 26 maç oynayan Mardin 1969 Spor, 21 galibiyet, 5 beraberlik alarak sezonu 68 puanla tamamladı.

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ligde 26 maç oynayan Talasgücü, 17 galibiyet, 9 beraberlik alarak sezonu 60 puanla tamamladı.

TARSUS İDMAN YURDU

Tarsus İdman Yurdu, geçtiğimiz sezon TFF 2.Lig Beyaz Grupta sezonu 17. sırada tamamlayarak 3. Lige düştü. Ligde 36 maç oynayan Tarsus, 3 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak sezonu 21 puanla tamamladı.