KAGİDER, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri proje ve iş birlikleriyle iş dünyasındaki yüzbinlerce kadına etki ettiklerini açıkladı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Sürdürülebilirlik Raporu’nu ilk kez yayınlayarak kamuoyuyla paylaştı. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla ayrıntıları paylaşılan rapor; kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefleyen derneğin, 2002 yılında kurulduğu tarihten itibaren faaliyetlerini, proje ve iş birliklerini gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kabul ettiği 25 Eylül 2015 tarihinin yıldönümünde gerçekleştirilen basın toplantısında KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile KAGİDER üyesi girişimci kadınlar da yer aldı.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki önemli yol haritasını sunan küresel hedeflerine hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirten Bezircioğlu, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 9’una doğrudan katkı sunduklarını vurguladı ve “Derneğin 22 yıllık yolculuğu, sadece bir sivil toplum kuruluşunun büyümesi değil, aynı zamanda bir toplumun köklü dönüşümünün hikayesidir. Bu süre zarfında KAGİDER, kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmasını sağlamış ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar atmıştır” dedi.

"110 milyar dolarlık ciro ve 250 bin kişilik istihdam gücü var"

22 yılda derneğin oluşturduğu etkiyi rakamlarla ifade eden Esra Bezircioğlu, bugün 46 farklı sektörden 500’ü aşkın üyesiyle birlikte 110 milyar dolarlık ciro ve 250 bin kişilik istihdam gücüne sahip bir dernek olarak Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu temsil ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle sadece kadın girişimciliğini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasında kadın çalışan oranlarını artırarak yüz binlerce kadının hayatına dokunduklarından söz eden Bezircioğlu, uluslararası platformlarda da etkin bir rol üstlendiklerini ifade etti ve “Dünyada kadın girişimcilerin güçlenmesi için global platformlarda sesimizi duyuruyor, Türk kadın girişimciler için dünya ekonomisine yön verecek bir yol haritası çiziyoruz. Özellikle bu yıl Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nde Türkiye’yi temsil edecek genişleme aday ülke üyelerinden biri olarak seçilmenin yanı sıra, EBRD komitesine Türkiye’den seçilen tek dernek olduk. Bu rapordaki tüm bilgiler de 22 yıllık KAGİDER etkisinin dünyaya ve tüm Türkiye’ye yayıldığını gösteren en önemli kanıtıdır” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte hedef büyütüyoruz

’Kadın, Toplum, Dünya ve Gelecek’ odağında devam eden sürdürülebilirlik yolculuğunda kadının iş dünyasındaki yerini güçlendirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Esra Bezircioğlu, “Bugün bu vizyonla, daha adil, eşit ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik Raporu’nun ayrıntılarını basın mensuplarıyla paylaşan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol ise kuruluşundan itibaren önemli adımlar atarak, birçok projeyi hayata geçirdikleri söyledi ve bugüne kadar 162 paydaş şirket ile 80 projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Derneğin projeleri arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine destek olmak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iş yapma fırsatları oluşturmak, kadınların liderlik kapasitelerini geliştirmek gibi alanlarda çalışmalar bulunduğunu ileten Beyza Beyzade Berkol, şöyle konuştu: “Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak fırsat eşitliği sağlamayı ve kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması için çaba sarf ediyor ve Türkiye’de kadınların eşit temsili ve yaşam haklarının güvence altına alındığı bir gelecek hayal ediyoruz. Bu projeler ile kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”