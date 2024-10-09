Kağıthane Belediyesi yeni doğan bebekler için hazırladığı hediye paketleri ile ailelere anlamlı bir destek sunuyor.

Kağıthane Belediyesi yeni doğan bebekler için sunduğu hediyelerle ailelere destek olmaya devam ediyor. Kağıthane’de ikamet eden 0-6 ay grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek içerisinde yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu çantalar hediye ediliyor. Kağıthane Belediyesi’nin hazırladığı bu özel paket ailelerin bebeklerinin doğumu sonrası ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemelerden oluşuyor. Paket içeriğinde; ateş ölçer, bebek şampuanı, ıslak mendil, suluk, pişik kremi ve müslin bez gibi önemli eşyalar bulunuyor. Kağıthane’de ikamet eden ve bebekleri dünyaya gelen aileler 444 23 00 numaralı çağrı merkezini arayarak paket talebinde bulunabiliyor. Başvuru esnasında bebeklerinin T.C. kimlik numarasını vermeleri yeterli oluyor. Yeni doğan bebek paketi hem bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmasını desteklerken hem de ailelere maddi açıdan katkı sağlıyor.