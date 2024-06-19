Kağıthane’de siyasiler Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde siyasetin renkli yönünü yansıtan sevgi ve dayanışma odağında bir bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

31 Mart’ta yapılan Yerel Seçim’in geride kalıp kurban bayramının gelmesiyle Kağıthane’de siyasetin renkli yönü kendini gösterdi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Kağıthaneli siyasiler Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programında buluştu.

Bayramlaşma programına AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP İlçe Başkan Vekili Serkan Yıldız, CHP İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ, BBP İlçe Başkanı Cengizhan Topçu, YRP İlçe Başkanı Muhsin Çift, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Hasan Şimşek, HÜDAPAR İlçe Başkanı Enes Karakaya, SP İlçe Başkanı Halid Özgür Atak ve BTP İlçe Başkanı Feridun Akbay katıldı. Programa il dışında olduğu için katılamayan siyasiler de iyi niyet ve dayanışma dileklerini ilettiler.

Siyasilerin ayrı ayrı bayramlarını kutlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin davete katılımlarından dolayı da ayrıca teşekkür etti. Başkan Öztekin, ’’Bugün, birlik ve beraberlik duygularımızın en yoğun şekilde yaşandığı, sevgi ve hoşgörünün kalplerimize nakşedildiği bir bayram günü. Seçim sürecinde farklı görüşler ve yaklaşımlar sergilemiş olabiliriz. Ancak bugün, hep birlikte şehrimiz için el ele verme ve dayanışma içinde çalışma zamanıdır. Hepimizin ortak amacı, ilçemizin daha güzel, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir yer olmasıdır. Görevimiz ne olursa olsun, hizmet ettiğimiz bu güzel şehirde yaşayan her bireyin huzuru ve mutluluğu için çalışmak zorundayız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, ortak paydada buluşarak güç birliği yapabiliriz. Birlikte çalışarak, ilçemizi daha ileriye taşıyacak projelere imza atabilir, halkımıza en iyi hizmeti sunabiliriz. Bayramımız mübarek, muhabbetimiz baki olsun” şeklinde konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin daha sonra AK Parti’nin il ve ilçe başkanlıklarında düzenlenen bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yeni Yüzyılı’na emin adımlarla hazırlandığını belirten Başkan Öztekin, aynı kararlılıkla Kağıthane’yi de geleceğe hazırladıklarını ifade etti.