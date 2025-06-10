İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağıthane’de bir iş yerine el bombası atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi; 9 kişi tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 27 Mayıs 2025’te bir iş yerine motosikletle gelen iki şüphelinin el bombası atarak kaçtığı saldırıya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelilerin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1932314084239659017

4 Haziran 2025’te düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ve 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.