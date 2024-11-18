Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren yay fabrikası bekçisi bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Cerrah Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren yay fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan Osman Öz (54), bir anda fenalaşarak yere düştü. İşçiler durumu 112’ye bildirdi. Kalbi duran adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.