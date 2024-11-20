Beylikdüzü’nde kaldırımdan ilerleyen araç sürücüye polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde, 19 Kasım günü bir şahıs aracını kaldırım üzerinde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri plaka bilgisinden şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. M.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şahsa 690 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Çalışmaların devamında yine Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde patenli bir şahsın bir araca tutunarak ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. H.Ç. isimli araç sürücüsü yakalandı. Şahsa 690 TL idari para cezası kesildi.