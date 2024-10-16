Enes Çelik’in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeniden şahlanış dönemine geçen Bursaspor’da yüzler gülüyor.

Ligin 6. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraşspor’u 3-0’lık sonuçla geçen Bursaspor, averajla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Hem gelen liderlik, hem de gol yenilmemesi yeni bir rekoru daha kazandırdı. Lig maçlarının 6’sında ilk 11’de şans bulan yeşil beyazlıların kalecisi Anıl Atağ şu ana kadar bütün liglerde tek gol yemeyen kaleci unvanını elde etti.

Bursaspor tarihinde ligin ilk yarıları ve ilk maçları hesap edildiğinde ilk 6 maçta tek gol yemeyen kaleci rekorunu kıran Anıl Atağ, kulüp tarihine geçti.

ANIL ATAĞ KİMDİR?

2 Haziran 1990 doğumlu olan 34 yaşında ki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz yıl Ankaraspor’da forma giydikten sonra bedelsiz olarak Bursaspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1 metre 88 santimetrelik kaleci kariyeri boyunca 8 kulüple çalıştı. Futbol kariyerine 2010-2011 sezonunda Bandırmaspor’la başlayan tecrübeli eldiven, bu sezonda 2 maçta kadroda yer almasına karşılık hiç forma giyme şansı yakalayamadı.

2012-2013 futbol sezonunda Sandıklıspor forması ile 33, 2013-2014 sezonunda Manavgatspor formasıyla 34, 2014-2015 sezonunda Erzurumspor FK forması ile 34 maçın 28’inde, 2015 ile 2019 arasında ki 4 sezonda 149 maçın 52’sinde, 2019-2020 sezonunun ilk devresinde formasını giydiği Manisa FK’da 8 maçın 1’nde, daha sonra ise 2019-2023 sezonunda 3,5 yıl formasını giydiği Afyonspor’da 122 maçın 88’nde ilk 11’de forma giyme şansı yakalayan Atıl Atağ geçtiğimiz yıl ise Ankaraspor formasıyla 38 maçın 36’ında eldivenleri giyme şansı elde etti.

2014-2015 sezonunda Bursaspor’la yolu kesişen 34 yaşında tecrübeli eldiven, Ziraat Türkiye Kupası eleme maçı dışında ki tüm resmi maçların tamamında formayı kimseye kaptırmadı. Bu maçlarda rakiplere gol fırsatı vermeyen Anıl Atağ, Bursaspor’un şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlamaya devam ediyor.