Bakanlığın uzun süredir yürüttüğü teknik takip ve detaylı incelemelerin ardından, bu sabah erken saatlerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.