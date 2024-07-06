Yasa teklifine göre, kamuda harcamaların ve uygulamaların tasarruf tedbirlerine uygunluğu, ilgili idareler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetlenecek. Uygunsuzluk durumunda, ilgililere disiplin cezaları verilecek. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, özellikle kamu kurumlarında görev yapanların tek bir görev için ücret alması sağlanacak ve çifte ödemeler sınırlandırılacak. Bu önlemlerle devletin mali disiplini koruyarak ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor.

ÖZELLEŞTİRME VE TAŞITLAR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makinelerinin hızlı ve etkin bir şekilde özelleştirilmesi göreviyle yetkilendirilmiştir. Bu adım, ekonomik dönüşümü hızlandırmayı ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

ÇİFTE MAAŞ SINIRLAMASI VE VERGİ PAKETİ

Çifte maaş alan kamu görevlileri için net ödeme sınırları belirlenirken, bu sınırların üzerindeki ödemelerin yasaklanması planlanmaktadır. Ayrıca, vergi paketiyle ilgili düzenlemeler önümüzdeki hafta TBMM gündemine getirilecek ve bu paketle vergi sisteminde önemli değişiklikler yapılması öngörülmektedir.