Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücü yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet Enes T. (16) yönetimindeki 16 AUG 377 plakalı motosiklet, Çavdar Sokak üzerinde seyir halinde olan Nurali A. (57) yönetimindeki 16 AVP 893 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT