Edinilen bilgiye göre Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Hüseyin Y.(48) yönetimindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonet Özdilek Köprülü kavşağı İnegöl AVM mevkiinde kırmızı ışıkta durduğu sırada arkasından seyir halinde olan Yağız S. (17) yönetimindeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.